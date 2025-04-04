Son dakika | Hatay'da deprem oldu! Vatandaşlar panik yaşadı

AFAD, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde saat 00.23'te, 7.19 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN HİSSEDİLDİ

Deprem kent merkezinde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. İlk bilgilere göre yıkım yaşanmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada; "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Antakya (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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