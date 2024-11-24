Son dakika | Hatay'da korkutan deprem: Kandilli açıkladı!
Son dakika haberi: Hatay İskenderun'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem, çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi.
Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Hatay İskenderun'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
16.54'te meydana geldiği belirtilen deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.