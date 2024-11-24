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Son dakika | Hatay'da korkutan deprem: Kandilli açıkladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Kasım 2024 18:06 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:12
Son dakika | Hatay&#039;da korkutan deprem: Kandilli açıkladı!

Son dakika haberi: Hatay İskenderun'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem, çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi.

Son dakika haberine göre, Boğaziçi ÜniversitesiKandilli Rasathanesi​ ve Deprem​ Araştırma Enstitüsü Hatayİskenderun​'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 

Son dakika | Hatay'da korkutan deprem: Kandilli açıkladı! - 1. Resim

16.54'te meydana geldiği belirtilen deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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