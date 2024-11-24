Son dakika | Hatay'da korkutan deprem: Kandilli açıkladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Kasım 2024 18:06 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:12

Son dakika haberi: Hatay İskenderun'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem, çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi.