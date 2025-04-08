Son dakika | İBB soruşturmalarında yeni gelişme: 4 yıl hapis isteniyor

Son dakika haberi: İBB protestolarına katılanlar için 4 yıla kadar hapis istendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin mali ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.