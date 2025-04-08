Son dakika | İBB soruşturmalarında yeni gelişme: 4 yıl hapis isteniyor

Son dakika haberi: İBB protestolarına katılanlar için 4 yıla kadar hapis istendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin mali ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
İBB protestolarına katılan 90 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından yapılan açıklamalarda 819 kişi için kamu davası açıldı, protestoya katılanlar için 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası yaşanan olaylar kapsamında açılan 20 soruşturma sonucunda 819 kişi hakkında dava açıldı. Hakkında dava açılan 819 şüpheliden 278’i tutuklu yargılanacakken 10 şüphelinin ise firari durumda olduğu ortaya çıktı.
Tespit edilen 829 şüpheliden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığı aktarılan açıklamada, dosyalardaki şüphelilerden 278'inin halihazırda tutuklu olduğu kaydedildi.