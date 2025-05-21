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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı!

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı. Konuyla ilgili savcılıktan da açıklama geldi...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 19:59

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum atandı.

KAYYUM ATANDI

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosyası kapsamında hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçları kapsamında tuttuklamaya yönelik yakalama çıkartılan ve malvarlığına Sulh Ceza Hakimliğince el konulan firari şüpheli Murat GÜLİBRAHİMOĞLU’nun el konulan şirketlerinde yapılan incelemeler ve dosya kapsamında şüpheli hakkındaki tespitler neticesinde; şüphelinin el konulan şirketlerine , talep doğrultusunda nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanması kararı verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı!

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmisti.

EV HAPSİ VERİLDİ

Öte yandan soruşturma çerçevesinde firari konumdayken yakalanarak tutuklanan İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın mahkemeye "etkin pişmanlık" çerçevesinde bir dilekçe sunduğu ortaya çıkmıştı. Yıldız'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçe, Başsavcılık tarafından incelendi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce de incelenen dilekçe sonrası şüpheli Yıldız'ın, ‘etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak', "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi.

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