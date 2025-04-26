Son dakika | İBB'ye ikinci yolsuzluk operasyonu! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 gözaltı kararı

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yeni bir operasyona daha imza atıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa dahil 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda toplam 47 isim hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişiler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner'in de bulunduğu öğrenildi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa

EVLERDE ARAMA YAPILIYOR

Sabahın erken saatlerinde başlatılan ikinci dalga operasyonda ekiplerin birçok adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdiği belirtildi. Gözaltına alınan isimlerin ev ve adreslerinde aramalar yapıldığı ifade edilirken gün içinde gözaltı sayının daha da artabileceği bildirildi.

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