Son dakika | İBB'ye yönelik protestolarda tutuklanan öğrencilerle ilgili yeni gelişme! 59 kişi daha tahliye edildi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik düzenlediği soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösteri yürüyüşlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 59 kişi tahliye edildi.
Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik düzenlediği soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösteri yürüyüşlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 59 kişi tahliye edildi.
Dün de İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan 102'si hakkında tahliye kararıvermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı salı günü yaptığı açıklamada, 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.
Bu soruşturmalarda 829 şüpheli bulunuyor.
Tutuklananların büyük çoğunluğu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetle suçlanıyor.