Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! DEM Partili vekil Tuncer Bakırhan'a yasal işlem başlatıldı

07 Kasım 2024 11:54 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:10

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

DEM Parti Siirt milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerin kayyum kararının ardından yaptıkları açıklamalar sonrası yasal işlem başlatıldı. Gelişmeyi İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır"

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevlerinden alındı.

Görevden uzaklaştırmaların gerekçesi olarak, bu üç isim hakkında yürütülen terör soruşturmaları ve davalar olduğu belirtildi. Kayyum kararının ardından, DEM Parti belediye binası önünde bir protesto gösterisi gerçekleştirdi.