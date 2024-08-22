Son dakika: İki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini devlet kiraya verecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

22 Ağustos 2024 00:19 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 00:46

Resmi Gazete'nin 22 Ağustos tarihli sayısında, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği yönetmeliğe göre iki yıl süreyle işlenmeyen gerçek ve tüzel kişilere ait tarım arazileri, devlet tarafından sahibi adına tarım arazisini işletecek kişilere kiraya verebilecek. Kira bedeli arazi sahibine verilecek.

SEZONLUK KİRALAMA YAPILABİLECEK

Madde 5'te tarımsal üretimde kullanımı için sezonluk kiralama yapılabileceği şu şekilde belirtildi: "Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilir."

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/08/20240822-1.htm