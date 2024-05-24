Son dakika! İliç maden faciasında yeni gelişme: 13 kişi kusurlu bulundu

24 May 2024 17:44 - Güncelleme : 24 May 2024 18:08

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'te yaşanan maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu açıkladı. Aydoğdu, bu kişilerin ifadelerine başvurulacağını duyurdu.

Vali Aydoğdu, herhangi bir tutuklamanın da olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024'te bir maden kazası meydana geldi. Siyanür liç işleminden sonra depolanan toprağın kayması sonucu oluşan heyelanda, hacmi yaklaşık 10 milyon metreküp olan toprak, hızla Sabırlı Deresi'ne aktı. Bu olay sırasında 9 işçi toprak altında kaldı ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kazanın ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre izin ve lisans belgelerini iptal ederek Anagold Madencilik'in faaliyetlerini durdurdu.

Ayrıca, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kanada uyruklu bir yönetici de bulunuyor​.

Son dakika haberinin detayları gelecek...