Son dakika | Irak'ta PKK'ya darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

05 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:25

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Eli kanlı terör örgütü PKK'ya Irak'ta bir darbe daha indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyuruldu.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!""

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"