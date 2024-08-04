Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 12:54 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 12:57
Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan ekipler sınır hattındaki önlemleri arttırdı.
SINIR HATTINDA YAKALANDI
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı