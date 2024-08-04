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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 12:54 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 12:57
Türkiye&#039;ye girmeye çalışan PKK/PYD&#039;li terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan ekipler sınır hattındaki önlemleri arttırdı.

SINIR HATTINDA YAKALANDI

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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