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Son dakika | Isparta'da deprem! AFAD verileri paylaştı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Aralık 2024 18:08 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 18:22
Son dakika | Isparta&#039;da deprem! AFAD verileri paylaştı

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 10.11 kilometre altında gerçekleşti.

Son dakika haberine göre, Isparta'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yalvaç ilçesinde meydana gelen sarsıntının yerin 10.11 kilometre altında gerçekleştirdiğini duyurdu.

Depremin ardından valilik ve belediyelere henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Son dakika | Isparta'da deprem! AFAD verileri paylaştı - 1. Resim

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI!

Saat 18.00'da meydana gelen depremin verileri Kandilli Rasathanesi tarafından da paylaşıldı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com

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