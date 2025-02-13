Son dakika | Isparta'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Isparta'da saat 06.54'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.5 km olarak ölçüldü.
https://x.com/Kandilli_info/status/1889888625631883457
SİVAS DA SALLANDI
Kandilli'den alınan son verilere göre Sivas'ta da 06.57 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.2 km olarak ölçüldü.
https://x.com/Kandilli_info/status/1889889246724419687
AFAD SON DEPREMLER...
KANDİLLİ SON DEPREMLER...
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Sıkça Sorulan Sorular
6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde toplamda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Depremde 107 bin 213 kişi yaralanırken yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.