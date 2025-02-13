Son dakika | Isparta'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Isparta'da saat 06.54'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.5 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1889888625631883457

SİVAS DA SALLANDI

Kandilli'den alınan son verilere göre Sivas'ta da 06.57 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.2 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1889889246724419687

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...