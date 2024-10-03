Son dakika | İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: İki yük gemisi çarpıştı

03 Ekim 2024 17:27 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 18:48

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. İki yük gemisi Boğaz'da çarpıştı. Çarpışma sonrası gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.

Son dakika haberine göre; İstanbul Boğazı’nda Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Yüreklerin ağza geldiği olayda; kazaya karışan gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve karaya sürüklenmeye başladı.

Daha sonrasında bölgeye giden ekipler gemiyi kontrol altına aldı. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı, gemiler ise Ahırkapı'ya çekileceği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kıyı Emniyeti bir ihmal olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan iki geminin çarpıştığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.