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Son dakika | İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: İki yük gemisi çarpıştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ekim 2024 17:27 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 18:48

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. İki yük gemisi Boğaz'da çarpıştı. Çarpışma sonrası gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.

Son dakika haberine göre; İstanbul Boğazı’nda Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Yüreklerin ağza geldiği olayda; kazaya karışan gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve karaya sürüklenmeye başladı. 

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: İki yük gemisi çarpıştı - 1. Resim

Daha sonrasında bölgeye giden ekipler gemiyi kontrol altına aldı. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı, gemiler ise Ahırkapı'ya çekileceği öğrenildi.

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: İki yük gemisi çarpıştı - 2. Resim

KAZA ANI KAMERADA

Kıyı Emniyeti bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.  Öte yandan iki geminin çarpıştığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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