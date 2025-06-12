Son dakika | İstanbul deprem ile sarsıldı! AFAD'dan ilk açıklama

Marmara Denizi'nde gece saat 02.33 sıralarında deprem meydana geldi. İstanbul Büyükçekmece açıklarındaki deprem paniğe neden oldu.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21,55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ'DEN İSTANBUL DEPREMİ PAYLAŞIMI

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında saat 02.33'te 3,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli depremin derinliğinin ise 7,4 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1932946959221899607

BÜYÜK PANİĞE YOL AÇTI

Öte yandan İstanbul'daki deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Sosyal medyada birçok kişi deprem sırasında gürültülü bir ses çıktığını belirtti. Bazı vatandaşlar da sarsıntıyı çok şiddetli hissettiğini bildirdi.