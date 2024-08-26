Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak Amasya'ya acil iniş yaptı!

Son dakika | İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak Amasya'ya acil iniş yaptı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ağustos 2024 21:21 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:38
Son dakika | İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak Amasya&#039;ya acil iniş yaptı!

Son dakika haberi:  İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İşte korku dolu uçuştaki detaylar...

Son dakika haberine göre, İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya'ya zorunlu iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre, Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağının kaptanı Amasya üzerindeyken, uçakta teknik sorun tespit etti. 

Son dakika | İstanbul Özbekistan seferini uçak Amasya'ya acil iniş yaptı! - 1. Resim

Kabin basıncında normal dışı belirtiler fark edilmesi üzerine uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verildi.

152 YOLCUSU BULUNUYORDU

Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası, 152 yolcusu bulunan uçak güvenli şekilde piste indi. Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...