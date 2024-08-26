Son dakika | İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak Amasya'ya acil iniş yaptı!

26 Ağustos 2024 21:21 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:38

Son dakika haberine göre, İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya'ya zorunlu iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre, Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağının kaptanı Amasya üzerindeyken, uçakta teknik sorun tespit etti.

Kabin basıncında normal dışı belirtiler fark edilmesi üzerine uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verildi.

152 YOLCUSU BULUNUYORDU

Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası, 152 yolcusu bulunan uçak güvenli şekilde piste indi. Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.

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