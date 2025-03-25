İstanbul'da 206 göstericiye tutuklama talebi

Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan 206 kişi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından eylemcilerin arasına karışan marjinal örgütler polise saldırdı. Uyarıları dikkate almayıp dağılmayan göstericilere polis ekipleri müdahale etti.

TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul'da polislere saldırıp taşkınlık çıkaran 206 şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından 206 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.