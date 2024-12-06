Son dakika! İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 12 kişi yakalandı

06 Aralık 2024 09:46 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:53

Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor. Eylem arayışında olduğu ileri sürülen 12 şüpheli yakalandı.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda; örgüt adına eylem arayışında olduğu ileri sürülen 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce yakalanan şahısların işlemleri sürüyor. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise bir silah, bu silaha ait 13 mermi, ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DEAŞ'A 32 İLDE BÜYÜK OPERASYON!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 32 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 77'si gözaltına alındı.