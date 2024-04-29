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29 Nisan 2024 08:05 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 08:24

Son dakika! İstanbul'da dev operasyon! Sezai Gülmez çetesi çökertildi

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, klakisleşen şekilde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya'nın verdiği detaylı bilgiler şöyle:

Son dakika! İstanbul'da dev operasyon! Sezai Gülmez çetesi çökertildi - 1. Resim

MOLOTOF KOTEYLİYLE SALDIRMIŞLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin.

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
  • Kasten adam öldürmeye teşebbüs
  • İş yerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı
  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
  • 6136 sayılı kanuna muhalefet
  • Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.
  • Operasyon sonucu, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. 

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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