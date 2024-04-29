Son dakika! İstanbul'da dev operasyon! Sezai Gülmez çetesi çökertildi

29 Nisan 2024 08:05 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 08:24

Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Bozdoğan-31' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Bozdoğan-31' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, klakisleşen şekilde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya'nın verdiği detaylı bilgiler şöyle:

MOLOTOF KOTEYLİYLE SALDIRMIŞLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Kasten adam öldürmeye teşebbüs

İş yerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

6136 sayılı kanuna muhalefet

Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"