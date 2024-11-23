Son dakika | İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

23 Kasım 2024 05:57 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 06:31

Son dakika haberine göre, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler Sanayi Sitesi içinde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Restoran yangınında kahreden detay! Telefonunu kurtarmak için alevlerin arasına daldı çıkamadı

Restoran yangınında kahreden detay! Telefonunu kurtarmak için alevlerin arasına daldı çıkamadı

İstanbul​ Beylikdüzü​ Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ev gereçleri üretilen fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın​ çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.