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Son dakika | İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Kasım 2024 05:57 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 06:31

Son dakika haberine göre, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler Sanayi Sitesi içinde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

İstanbulBeylikdüzü​ Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ev gereçleri üretilen fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın​ çıktı.

Son dakika | İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi - 1. Resim

Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika | İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi - 2. Resim

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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