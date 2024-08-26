Son dakika... İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları Kani Derici ve Ferit Bilmez yakalandı

26 Ağustos 2024 08:07 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 08:42

Daltonlar Çetesi'nden Fergio House'a tehdit! "Ya bize yar olacaksın ya da bir kurşuna"

Daltonlar Çetesi'nden Fergio House'a tehdit! "Ya bize yar olacaksın ya da bir kurşuna"

Son dakika haberine göre İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “Kuyu-20” operasyonu düzenlendi. Operasyona ilişkin detayları açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya baskınlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin yakalandığının ve bunların tamamının tutuklandığını duyurdu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Bakan Yerlikaya bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı. "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler" ifadesini kullanan Yerlikaya'nın mesajında yer verdiği ayrıntılara göre:

Operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce düzenlendi.

Yapılan çalışmaların ardından organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve mala zarar zerme" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

JANDARMA'YA TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, açıklamasının son kısmında operasyon birimlerine teşekkür ederek, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.