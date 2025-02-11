Son dakika | İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. AKOM ve Meteoroloji'den yapılan 'yoğun kar' uyarılarının ardından İstanbul'da dün gece yağış başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Kaymakamlığı'ndan da açıklama geldi. Kaymakamlık kararıyla Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Beylikdüzü, Sultangazi, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir.

"OKULLAR BUGÜN TATİL EDİLMİŞTİR"

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, videolu mesajında, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.