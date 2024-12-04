Son dakika | İstanbul'da sahte içki faciası! Ölü sayısı 17'ye yükseldi

04 Aralık 2024 13:24 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:16

Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 17'ye yükseldi.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen vatandaşlardan hayatı kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar'da sahte içki 22 kişinin daha tedavileri sürüyor.

8 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre; sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 19 şüpheli​ gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i cezaevine gönderildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.