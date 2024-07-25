Son dakika | İstanbul'da toplu taşımaya zam! İşte yeni ücretler

25 Temmuz 2024 11:21 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:00

Şovu izlemeye gelen seyirciler şoke oldu! Orka kendi eğitmenini vahşice öldürdü

Şovu izlemeye gelen seyirciler şoke oldu! Orka kendi eğitmenini vahşice öldürdü

Son dakika haberine göre, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.

17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin tek basım ücreti yüzde 20 zam ile 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.

Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

DENİZ TAKSİLERİNE YÜZDE 100 ZAM

Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

ANKARA'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM

Öte yandan dün alınan kararla, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zam kararının ardından 15 TL olan tam bilet ücreti 6 liralık artışla 21 TL'ye yükseldi. 7,50 TL olan indirimli bilet fiyatı ise 3 liralık artışla 10,50 TL'ye çıktı.

1 Ağustos 2024 Perşembe gününden itibaren toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yansıyacak.