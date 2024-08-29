Son dakika | İstanbul'da yeni taksi teklifi kabul edildi! 2 bin 500 taksi devreye girecek

29 Ağustos 2024 11:14 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:36

Son dakika | İstanbul'a yeni taksi sistemi! Duraklar ve pek çok uygulama değişiyor

Son dakika | İstanbul'a yeni taksi sistemi! Duraklar ve pek çok uygulama değişiyor

Son dakika haberine göre İstanbul'da bugün yapılan UKOME toplantısıyla taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atıldı. Toplantıda yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile kabul edildi. İlk olarak uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek. İBB'nin taksi sayısı artış teklifi daha önce 15 kez reddedilmişti...

"İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ise kararı "2 bin 500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun." sözleriyle duyurdu. İmamoğlu, "Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler." dedi.

YAPILACAK YENİ DÜZENLEMELER

Yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak.

Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak.

Diğer taksilerden farklı tasarıma ve damalı olacak yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak.

Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedeflenirken taksici içinse kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunması bekleniyor.

15 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taksi sayısını artırmayı daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunmuş, ancak hepsi reddedilmişti.