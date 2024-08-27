Son dakika | İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:25
Son dakika haberi: İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, boş arazide 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp kendini de yaraladı. Dehşete düşüren olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika haberine göre; İzmir'de sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, boş araziye götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü katletti, kendini de yaraladı.
Dehşete düşüren katliam sonrası katil baba ve olaydan yaralı olarak kurtulan çocuğu hastaneye kaldırıldı.
OLAY YERİNDEN DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı