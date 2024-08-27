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Son dakika | İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:25

Son dakika haberi: İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, boş arazide 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp kendini de yaraladı. Dehşete düşüren olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika haberine göre; İzmir'de sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, boş araziye götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü katletti, kendini de yaraladı.

Dehşete düşüren katliam sonrası katil baba ve olaydan yaralı olarak kurtulan çocuğu hastaneye kaldırıldı.  

OLAY YERİNDEN DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Son dakika | İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti! - 1. Resim

Son dakika | İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti! - 2. Resim

Son dakika | İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti! - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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