Son dakika | İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti!

27 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:25

Son dakika haberine göre; İzmir'de sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, boş araziye götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü katletti, kendini de yaraladı.

Dehşete düşüren katliam sonrası katil baba ve olaydan yaralı olarak kurtulan çocuğu hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Son dakika haberinin detayları gelecek...