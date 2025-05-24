Son dakika | İzmir'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

İzmir'in Foça ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri sosyal medyada paylaştı. Saat 13.52 sıralarında meydana gelen deprem yerin 9.93 km derinliğinde gerçekleşti. İzmir Körfezinde yaşanan depremde bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panikledi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1926230963974971417

SON DEPREMLER

Dün Kütahya Simav'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9 kilometre derinlikte olduğunu bildirmişti. Malatya'da da deprem paniği oluştu. 23 Mayıs'ta Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 11.58 sıralarında bir deprem meydana gelmişti.