Son Dakika | İzmir'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

14 Aralık 2024 04:51 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 05:30

Son dakika haberine göre gece yarısı İzmir'in Bergama ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası ilk veriler açıklandı. Meydana gelen son deprem bazı vatandaşlar tarafından uykuda hissedildi. İşte detaylar....

İzmir​'de bu sabaha karşı saat 04.42'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem​, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi​ ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, sarsıntı yerin 12.7 kilometre derinliğinde oluştu.

Deprem, özellikle İzmir'in merkez ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Sosyal medyada paylaşım yapan bazı vatandaşlar, uykularından uyandıklarını ve kısa süreli bir kaygı yaşadıklarını belirtti. Özellikle Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka gibi merkez ilçelerde deprem hissedildiği bildirildi.

SON DEPREMLER

Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listesine göre, son 24 saatte özellikle Ege Bölgesi'nde hafif çaplı sarsıntılar kaydedildi. İşte dikkat çeken depremler: