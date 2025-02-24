Son dakika | Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Son dakika haberi: Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası alması nedeniyle görevden alındı. Yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden alındığını duyurdu. Alkan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosyası kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:

EK SÜRE TALEBİ REDDEDİLDİ

Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Alkan'ı duruşmada avukatı temsil etti. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Alkan'ın avukatının mazeret bildirerek esasa yönelik savunma yapmak için süre verilmesi talebini reddetti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

2019 YILINDA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda Mehmet Alkan gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 2009-2014 arasında HDP'nin Kağızman Belediye Başkanlığı yapan Alkan, 31 Mart yerel seçimlerinde de DEM Parti'nin Kağızman Belediye Başkanı seçilmişti.