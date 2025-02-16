CHP'ye kayyum atanacak mı? İbrahim Uslu'dan sürecine dair çarpıcı analiz

CHP kurultayında rüşvet dağıtıldığına dair iddialar, TGRT Haber’in Gündem Özel programında masaya yatırıldı. Programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Siyasal İletişim Uzmanı İbrahim Uslu, CHP yönetiminin iptal edilmesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine kayyum atanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Uslu: "Kritik olan faktör şu, kongre sonrası yasal itiraz süreleri var. Biter bitmez mazbata verilmiyor. İtiraz süreleri içinde itiraz olmamış, şikayette bulunulmamış. Yasal süre sonrası mazbata verilmiş. O günden sonra kongre iptal edilmesi mümkün değil. İddialar ve deliller varsa suçu işleyenler yaptırıma maruz kalabilir. CHP'nin kurultayı iptal edilmeyecek özetle, hukuk böyle diyor. Birileri yargılanıp cezai yaptırıma maruz kalır mı süreç gösterecek. Yönetimin iptal edilmesi kayyum atanması gibi bir durum yok. Kayyum ne zaman atanabilir? Kongre yapıldı itirazlar yapılır, ilçe seçim kurulu usulsüzlük görürse kongre iptal edilir yeni yönetim gelene kadar kayyum atanır. Şimdi söz konusu değil. CHP yönetimi rahat zaten gördüğünüz gibi" dedi.