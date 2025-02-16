Özgür Özel'den kurultaydaki şaibe iddialarına tepki: CHP çirkin bir saldırı altında

Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdiği 2023 CHP kurultayı inceleme altında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayında para karşılığı oy kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Siyasetin gündemine oturan soruşturmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Kurultaydaki şaibe iddialarının partiyi karalama çabası olduğunu belirten Özel, söz konusu iddiaları net bir biçimde yalanladı.

"ADAY BELİRLEME SÜRECİNİ KİRLETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Manisa'da Jeotermal Karşılama Merkezi'nin açılışına katılan Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, "Nerede yakalayıp o sandığı koyarsak o seçimi kazanacağımızı bildikleri için CHP'nin aday belirleme sürecini, 1 milyon 600 bin üyeye davette bulunduğu ve bütün Türkiye'ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"CHP ÇİRKİN BİR SALDIRI ALTINDA"

"Partimiz çirkin bir saldırının altında. Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olduğu kurultayımıza kara çalmak için kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. 1 yıldır bir meczuba dilekçe verdirmişler, dosya açıkta duruyor, bir tane kanıt yok, şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut şey ortada yok ama Erdoğan bana 3 ayda bir 'şaibeli kurultay cevap ver'... Sustuk, cevap vermedik. Bizi çukura çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik, gelenler oldu. Ve devamında bize iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar."

"VERİLMEYECEK HESABIMIZ YOK"

Buradan bütün Türkiye’ye söylemek isteriz ki bu oyuna gelmeyiz. Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini bilirler, bizleri bilirler. Bütün Türkiye onları bilir. Cumhuriyet Halk Partisi dürüstlüğün, namusluluğun, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın partisidir. Verilmeyecek en ufak bir hesabımız, Erdoğan’ın bizi çekmeye çalıştığı çukurla, o kirli çukurla hiçbirimizin işi yoktur. Biz biriz ve beraberiz. Hep birlikte durmamız gereken yerdeyiz.

"TÜRKİYE'Yİ KAYBEDECEKLERİNİ BİLİYORLAR"

Buradan bu çirkin saldırılara üzülen herkese söylüyorum. Kimse üzülmesin. Niye korkuyorlar? Kula’yı kaybettikleri gibi Manisa’nın yüzde 93’ünü almışlar. Bütün ilçeleri neredeyse kaybettikleri gibi Türkiye'yi de kaybedeceklerini biliyorlar. Biliyorlar ki millet kimi göndereceğine de karar vermiş, kimi getireceğine de karar vermiş. Bu süreci hep beraber kararlılıkla, omuz omuza, alnımız açık, başımız dik ve gururla ilerletmeye devam edeceğiz."