Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

07 Eylül 2024 09:14 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:23

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Prof. Dr. Naci Görür aynı yeri bir kere daha uyardı: 'En az 7.4 büyüklüğünde deprem...'

Prof. Dr. Naci Görür aynı yeri bir kere daha uyardı: 'En az 7.4 büyüklüğünde deprem...'

Son dakika haberine göre 6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle sarsılan Kahramanmaraş güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ GÜNE DEPREMLE UYANDI

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.02'de deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre 3,8 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6026 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Kandilli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin derinliği ise 5,5 kilometre olarak ölçüldü.