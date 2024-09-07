Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Eylül 2024 09:14 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:23
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
Son dakika haberine göre 6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle sarsılan Kahramanmaraş güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ GÜNE DEPREMLE UYANDI
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.02'de deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre 3,8 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6026 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Kandilli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin derinliği ise 5,5 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: Tgrthaber.com