Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

24 Ekim 2024 21:11 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 21:34

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Deprem uzmanı o ili üstüne basa basa uyardı! "Adını duyunca bile 'aman aman dikkat' diyorum"

Deprem uzmanı o ili üstüne basa basa uyardı! "Adını duyunca bile 'aman aman dikkat' diyorum"

Son dakika​ haberine göre, Kahramanmaraş​'ın Onikişubat​ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Depreme dair henüz olumsuz bir ihbar gelmezken yetkililerden de açıklama yapılmadı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Kandiili'nin verileri şu şekilde:

TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

24.10.2024, 21:04:09 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 8.5 km

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Fay hattı risk haritasına göre 1. derece riskli olan iller şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İkinci derece bölgeler arasında ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elâzığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum yer alıyor.

Ülkemizde üçüncü derece bölgeler arasında Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Artvin, Kilis, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Ankara, Mersin, Nevşehir, Konya bulunuyor.