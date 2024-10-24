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Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 21:11 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 21:34
Son dakika | Kahramanmaraş&#039;ta deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Son dakika​ haberine göre, Kahramanmaraş​'ın Onikişubat​ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. 

Depreme dair henüz olumsuz bir ihbar gelmezken yetkililerden de açıklama yapılmadı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. 

Kandiili'nin verileri şu şekilde:

TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
24.10.2024, 21:04:09 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 8.5 km

Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - 1. Resim

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Fay hattı risk haritasına göre 1. derece riskli olan iller şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İkinci derece bölgeler arasında ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elâzığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum yer alıyor.

Ülkemizde üçüncü derece bölgeler arasında Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Artvin, Kilis, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Ankara, Mersin, Nevşehir, Konya bulunuyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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