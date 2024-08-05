Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri açıkladı 

05 Ağustos 2024 19:13 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 19:19

Diri fay haritası kırmızıya büründü, tehlike yaklaşıyor! Türkiye'nin deprem riski olan bölgeleri belli oldu

Diri fay haritası kırmızıya büründü, tehlike yaklaşıyor! Türkiye'nin deprem riski olan bölgeleri belli oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 11.86 kilometre derinliğinde meydana gelirken çevre illerde de hissedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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