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Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri açıkladı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 19:13 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 19:19
Son dakika | Kahramanmaraş&#039;ta deprem! AFAD verileri açıkladı 

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.86 kilometre olarak kaydedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Deprem yerin 11.86 kilometre derinliğinde meydana gelirken çevre illerde de hissedildi. 

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Haberin ayrıntıları geliyor... 

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Kaynak: tgrthaber.com
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