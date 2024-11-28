Son dakika | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

28 Kasım 2024 10:23 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:37

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.12 sularında meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: O bölgeyi işaret edip uyardı!

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: O bölgeyi işaret edip uyardı!

Kahramanmaraş​'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem​ oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem yerin 7.1 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremden herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Depremin sarsıntısı ilçesinin çeşitli mahallelerinde korkuya neden oldu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD​ ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. " ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

AFAD, Bitlis’in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.71 kilometre olarak kaydedildi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 25 Kasım'da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olmuştu. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin etkisi, ilçenin çeşitli mahallelerinde hissedilmişti.