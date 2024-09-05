Son dakika | Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama

05 Eylül 2024 04:51 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 04:56

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş sabah saati yeryüzüne çok yakın depremle sarsıldı. Hissedilen depreme ilişkin Kandili Rasathanesi ve AFAD verileri açıkladı.

Kahramanmaraş Göksun merkez üssü olan bir deprem kayıtlara geçti. Saat 04.42'de kayıtlara geçen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremi 3.3 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinliğinde olarak duyurdu.

6 Şubat asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölge sarsılmaya devam ediyor. Son depremlerin verisine göre sabaha karşı 04.42'de hissedilen sarsıntı tedirginliğe neden oldu.