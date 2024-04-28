Son dakika! Kahramanmaraş'ta yine deprem!

28 Nisan 2024 19:45 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:58

Deprem bölgesi Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kentte 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

MERKEZ ÜSSÜ GÖKSUN

5 kilometre derinlikte kaydedilen deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremin merkez üssü ise Göksun ilçesine bağlı Gücüksu olarak paylaşıldı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...