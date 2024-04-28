28 Nisan 2024 19:30 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:50
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun
Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre 29 Nisan Pazartesi günü Ankara ve çevresinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"
Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı