Kandilli duyurdu: Bingöl'de bir deprem daha!

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bingöl Kığı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1929230469188440387

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER