Son dakika | Karaman'da peş peşe deprem! Kandilli'den açıklama geldi

24 Ekim 2024 13:23 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:49

Son dakika haberi: Karaman'da 2,2 ve 3,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kandilli'nin aktardığı verilere göre; depremler yerin 5 ve 11 km derinliklerinde gerçekleşti.