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Son dakika | Karaman'da peş peşe deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 13:23 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:49
Son dakika | Karaman&#039;da peş peşe deprem! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika haberi: Karaman'da 2,2 ve 3,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kandilli'nin aktardığı verilere göre; depremler yerin 5 ve 11 km derinliklerinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Karaman'da 2,2 ve 3,1 büyüklüğünde iki deprem oldu. 

Kandiili'nin verileri şu şekilde;

  • AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
  • 24.10.2024, 13:01:28 TSİ
  • Büyüklük: 3.1
  • Derinlik: 5.0 km

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Kaynak: tgrthaber.com

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