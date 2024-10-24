Son dakika | Karaman'da peş peşe deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 13:23 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:49
Son dakika haberi: Karaman'da 2,2 ve 3,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kandilli'nin aktardığı verilere göre; depremler yerin 5 ve 11 km derinliklerinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Karaman'da 2,2 ve 3,1 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Kandiili'nin verileri şu şekilde;
- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
- 24.10.2024, 13:01:28 TSİ
- Büyüklük: 3.1
- Derinlik: 5.0 km
Kaynak: tgrthaber.com