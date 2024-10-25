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Son dakika | Kars'ta korkutan deprem: İlk veriler açıklandı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:58
Son dakika | Kars&#039;ta korkutan deprem: İlk veriler açıklandı!

Son dakika haberi: Kars Akyaka'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Özellikle kırsal yerleşim birimlerinde hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem​ ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Gürcistan-Kars sınırında bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin merkez üssü Akyaka yerleşim yeri olarak açıklandı.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden olurken, çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi. Gürcistan​ başta olmak üzere, Ardahan ve Kars​'ın köylerinde hissedilen depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

Son dakika | Kars'ta korkutan deprem: İlk veriler açıklandı! - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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