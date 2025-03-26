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 | Mutluhan Yıldız

Son dakika | Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında üç kişi daha tutuklandı!

Son dakika haberi: ​Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Ocak ayında meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi yaralanmıştır. Yangına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve iki kızı tutuklandı.

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Son dakika | Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında üç kişi daha tutuklandı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 23:04

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından yeni tutuklamalar yaşandı. Dün İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan’ın gözaltına alınmasının ardından, bugün 9 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

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EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan isimler arasında, otelin sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu da yer alırken zanlılar savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

​21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi yaralanmıştır. ​Bilirkişi raporunda, otelin yangın güvenlik sistemlerindeki eksiklikler ve denetimlerdeki ihmaller vurgulanmıştır.

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