Son dakika | Kayıp dağcılar ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu

20 Kasım 2024 17:38 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:51

Son dakika haberi: Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıkan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşten haber alınamıyordu. Kardeşlerin sağ olarak bulunduğu bildirildi.

Niğde'de 16 Kasım'da Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa başlayan Valentino ve Mariao İvankova'dan haber​ alınamaması üzerine havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı.

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD, UMKE, çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve Ankara'dan havalanan insanlı keşif uçağı, kayıp iki kız kardeşi bulmak için bölgede kapsamlı tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Aramalar sonucunda, kız kardeşler kaybolmalarının 4. gününde Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkiinde sağ salim bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİ'DEN KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar gününden itibaren kendilerinden haber alınamayan ve Belarus Ankara Büyükelçiliği tarafından Niğde 112 AÇM'ye kayıp ihbarı verilen Belarus uyruklu şahıslar, Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Boğazı Taş Ev mevkiinde jandarma, AFAD, UMKE ve akredite STK'ların yoğun çalışmaları sonucu sağlıklı bir şekilde bulunmuştur. Çalışmalara katılan tüm ekiplere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.