Son dakika! Uludağ'da otel yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.