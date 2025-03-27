Son dakika! Uludağ'da otel yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul
Son dakika haberine göre, Uludağ’da Kervansaray Otel'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.