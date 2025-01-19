Son dakika | Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz Türkiye'ye getirildi

19 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:13

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Organize suç örgütleriyle mücadelede bir örgüte daha büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı, haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan ile başlatılan müzakereler sonucunda Türk polisi tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ HAKKINDA 43 YAKALAMA KARARI

15 yıldır hakkında ulusal düzeyde 43 yakalama kararı bulunan örgüt elebaşı Ercan Yılmaz, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Yılmaz'ın Barış Botun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu öğrenildi.

Suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak hakkında ise 6 yılda ulusal seviyede 10 kez yakalama kararı bulunduğu, Interpol tarafından ise son bir yıldır kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

OPERASYONDA ERMENİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ!

"Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan’da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır.

Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir.

ERMENİSTAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts’a teşekkür ediyoruz.

'SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYE SINIR ÖTESİNDE DE DEVAM'

Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."