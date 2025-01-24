Son dakika | Konya'da 4 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar var

24 Ocak 2025 20:39 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 21:22

Konya'da son dakika haberine göre 4 katlı bina çöktü. Enkaz altında olanların olduğu tahmin ediliyor. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları başladı.

Konya'da 3 katlı bir bina​ çöktü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlk gelen bilgilere göre Selçuklu ilçesi Haşmetli Sokak'ta akşam saatlerinde eski bir apartman göçtü.

Enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Konya​ Valisi tarafından yapılan açıklamada enkaz altında 5 kişi olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI ALTAY UYARDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medyadan yaptığı açıklamasında vatandaşları trafik yoğunluğu oluşturmaması yönünde uyardı. Altay şunları ifade etti: "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."

BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Binanın çökme anını ortaya çıktı. Binada ilk katın ışıklarının yandığı dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların panik halinde kaçıştığı görüldü.