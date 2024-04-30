30 Nisan 2024 11:14 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:24
Son dakika! Konya'da deprem oldu: AFAD ilk verileri paylaştı
Son dakika haberi... Konya'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı veriler göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
Asrın felaketinden sonra Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oldu. AFAD'ın paylaştığı verilere göre; öğle saatlerine doğru Konya'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Verilere göre; deprem yerin 5 km altında meydana geldi. Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com