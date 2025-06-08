Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

İstanbul
Kütahya’nın Simav ilçesi akşamüstü saatlerinde depremle sallandı. Yemişli köyü yakınlarında meydana gelen sarsıntı hafif şiddette hissedildi.
Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı pazar günü saat 17.34’te kaydedildi.
Yerin 3.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.
https://x.com/Kandilli_info/status/1931724402074198169