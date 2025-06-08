Son dakika | Kütahya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı pazar günü saat 17.34’te kaydedildi.

Yerin 3.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1931724402074198169