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 | Onur Kaya

Son dakika! Mahkemeden Fatih Terim kararı: İfade verecek

Son dakika haberi: Seçil Erzan davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davada şikayetçi isimlerden Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi. Terim ifade verecek.

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Son dakika! Mahkemeden Fatih Terim kararı: İfade verecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 17:48

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması devam ediyor.

SEÇİL ERZAN HAKİM KARŞISINDA

Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan'ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş'in avukatları hazır bulundu.

TERİM DURUŞMAYA KATILMADI

Duruşmada şikayetçi Fatih Terim'in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim'in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu da belirtildi. Duruşmada Erzan'ın avukatı, Fatih Terim'in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.

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