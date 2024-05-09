Son dakika! Malatya'da deprem oldu

09 May 2024 11:56 - Güncelleme : 09 May 2024 12:02

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...