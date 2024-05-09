Son dakika! Malatya'da deprem oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 May 2024 11:56 - Güncelleme : 09 May 2024 12:02
Son dakika haberi... Malatya'da 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya sallandı.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com